Julia Roberts enfrenta dilema moral em filme sobre assédio

"Hm… não? Acho que eu preciso de um dia de folga”, respondeu Julia Roberts em tom descontraído quando foi perguntada se sua personagem, uma mulher de moral ambígua, representaria uma “mudança nas histórias contadas sobre mulheres hoje”. Como estrela central de uma trama que ironiza justamente essa discussão, uma pergunta dessa soa mesmo como algo que ela já ouviu repetidas vezes. Leia Também | Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

Dirigido por Lucas Guadagnino, cineasta italiano autor de obras marcantes em Hollywood como “Me Chame Pelo Seu Nome” (2017), "Rivais" (2023) e "Suspiria" (2018), o filme avança numa áurea de ameaça silenciosa que o autor nunca tinha feito parecido. “Nem tudo é para deixar você confortável”, responde Alma a uma aluna que recorreu a ela para pedir ajuda e acabou recebendo ainda mais desconfiança. (L to R) Ayo Edebiri as Maggie and Julia Roberts as Alma in AFTER THE HUNT, from Amazon MGM Studios. Photo Credit: Yannis Drakoulidis © 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved. Crédito: Amazon MGM Studios/Yannis Drakoulidis Com quase 2h30m de duração, o filme gira em torno de um dilema moral quando Alma (Roberts) vê um amigo de longa data, Hank (Andrew Garfield), ser acusado de assédio sexual por uma de suas alunas mais queridas (interpretada por Ayo Edebiri). Embora tenha como plano de fundo o ambiente hostil das universidades, Luca constrói a tensão para que fuja desse microcosmo e possa se encaixar em qualquer embate de poder entres homens e mulheres. Julia Roberts “Fico meio irritada com isso porque não sei bem o que significa”, continuou Roberts em coletiva de imprensa internacional que contou com presença do O POVO. “É engraçado, porque as pessoas falam muito sobre a evolução das mulheres no cinema. Ninguém nunca fala sobre a evolução — ou involução — dos homens”, completou.

Não poderia haver uma resposta mais honesta diante do propósito áspero do filme: com forte influência no seu ambiente de trabalho, Alma toma atitudes difíceis quando se vê aprisionada a uma armadilha: acreditar na palavra da aluna ou dar voto de confiança no amigo que é capaz de jurar inocência? Enquanto isso, os homens da história não fogem de seus arquétipos: Hank é aquele galanteador que esconde agressividade por detrás de uma máscara ingênua, e Frederick (Michael Stuhlbarg) é uma espécie de “marido decorativo” que empurra a conversa quando é preciso. A rumo que o roteiro de Nora Garrett dá para esse confronto sobre machismo, misoginia e hierarquia em ambientes corporativos, pode não agradar em nada o público politicamente progressista que vai aos cinemas esperando ver um “filme de resposta” com motivações utópicas. No entanto, basta um olhar sarcástico para perceber que nada disso transforma a narrativa em algo condenatório.