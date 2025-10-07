Wicked parte 2: pré-venda de ingressos começa nesta quarta, 8

Wicked: pré-venda de ingressos para o segundo filme começa nesta quarta, 8Os fãs já poderão conseguir ingressos para as primeiras sessões de Wicked: Parte 2, que estreia em novembro; confira
A pouco mais de um mês da estreia, a pré-venda de Wicked: Parte 2 começa nesta quarta-feira, 8 de outubro, conforme informações da produtora Universal Pictures Brasil.
A obra é sequência do longa que estreou no ano passado, estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo.
A estreia está prevista para 20 de novembro e o último trailer já foi lançado. “Wicked: For Good”, como é titulado no exterior, é baseado no romance de Gregory Maguire e no musical homônimo da Broadway.
O elenco também conta com Jonathan Bailey como Fiyero, Ethan Slater com Boq, Jeff Goldblum como o Mágico de Oz e Michelle Yeoh como Madame Morrible.
A primeira parte da adaptação cinematográfica teve arrecadação bilionária nas bilheteiras mundiais e foi indicada a mais de oito categorias no Oscar 2025.
Wicked: relembre a história
"Wicked" conta a história de duas amigas, Elphaba (Cynthia Erivo), antes de se tornar a Bruxa Má do Oeste, e Glinda (Ariana Grande), a futura Bruxa Boa do Sul.
O enredo apresenta um olhar alternativo sobre o mundo de Oz, antes da chegada de Dorothy, centrando-se na improvável amizade entre as duas mulheres.
Na segunda parte da história, as duas amigas terão que seguir caminhos distintos. Elphaba vive no exílio enquanto lida com a fama de “bruxa má do oeste" e tenta revelar a verdade sobre o Mágico.
Já Glinda aproveita a popularidade na Cidade das Esmeraldas e se prepara para o casamento com Fiyero (Jonathan Bailey). Quando uma multidão enfurecida se levanta contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba precisarão se unir uma última vez.