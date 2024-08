‘É Assim que Acaba’ é uma comédia romântica? Entenda polêmicas

Blake Lively interpreta Lily Bloom no filme 'É Assim Que Acaba' Crédito: Jojo Whilden/Sony Pictures

Baseado no best-seller de mesmo nome, "É Assim que Acaba" (This Ends with Us) chegou aos cinemas em 8 de agosto e tem gerado comentários nas redes sociais. Durante os eventos de promoção do longa, o público notou o distanciamento entre o diretor e protagonista, Justin Baldoni, e outros membros do elenco. Comentários também surgiram criticando Blake Lively, protagonista e produtora do filme, por, segundo parte do público, não dar a devida importância à temática central da história. Entenda a polêmica. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O livro ‘É Assim Que Acaba’ e a adaptação aos cinemas O livro de Colleen Hoover, que traz os temas de violência doméstica e abuso psicológico em sua narrativa, ganhou destaque nas redes sociais nos últimos anos.

A história se popularizou a partir da comunidade de influenciadores literários do Tik Tok, conhecida como ‘booktok’. Depois do sucesso estrondoso — que levou o livro ao 1° lugar no New York Times — a adaptação foi produzida para os cinemas pela Columbia Pictures. Justin Baldoni é o diretor; Blake Lively, produtora; e Colleen Hoover, autora do livro, co-roteirista. A história acompanha a florista Lily (Blake Lively) e o seu relacionamento conturbado com o médico Ryle (Justin Baldoni). O ciúme e a possessividade do médico aumentam com o tempo e pioram com o retorno de Atlas (Brandon Sklenar) para a vida de Lily, seu primeiro amor.

A trama, embora tenha alguns elementos do gênero romance, foca na jornada de Lily ao encontrar um caminho para fora do relacionamento abusivo. Blake Lively está sendo alvo de críticas dos fãs por, segundo eles, não estar dando a devida atenção à temática.

Nos eventos de divulgação do longa-metragem, a atriz vem promovendo o filme como uma história focada na história de vida e superação da personagem — e não necessariamente nos episódios de abuso pelos quais a florista passa na trama. Para isso, escolhe looks floridos e convida o público feminino para ir aos cinemas levando flores. Blake Lively e Isabela Ferrer em evento de divulgação de 'É Assim Que Acaba' Crédito: Jeff Spicer/Getty Images Parte do público ainda acusa a atriz de ter aproveitado os eventos de promoção do filme para divulgar seu próprio negócio.

Blake é dona das marcas Betty Buzz, de refrigerantes, e Betty Booze, de bebidas alcoólicas. Durante o período de promoção do longa, ela realizou uma ativação onde nomeou alguns drinks com títulos relacionados ao filme. Os drinks fazem referência à floricultura de Lily e ao agressor Ryle, além de fazer um trocadilho com o título do filme em um deles: "This ends with Buzz", que em tradução livre significa "Isso acaba em Buzz". Confira a postagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Betty Buzz (@bettybuzz) Enquanto isso, Justin Baldoni comparece a uma agenda de eventos diferente do restante do elenco, participando sozinho das entrevistas e abordando a temática da violência contra a mulher em suas falas sobre o filme.