F1 - O Filme: onde assistir, elenco, classificação, duração, sinopse e mais

O drama esportivo “F1 – O Filme” chegou aos cinemas brasileiros em 26 de junho de 2025, estrelado por Brad Pitt e com direção de Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”).

Lançado em 26 de junho no Brasil, longa traz drama e adrenalina nas pistas da Fórmula 1, com gravações durante o campeonato real.

A produção arrecadou US$ 144 milhões (cerca de R$ 788 milhões) no fim de semana de estreia, segundo o Box Office Mojo, tornando-se a maior estreia nos cinemas da Apple até o momento, conforme destacou o site Deadline.

Na trama, Sonny Hayes (Brad Pitt) é um ex-piloto promissor que, após um grave acidente nos anos 1990, abandonou as pistas.

O filme também aborda os bastidores e as pressões do esporte, mostrando que a competição vai além das curvas dos autódromos.

O veterano retorna como mentor do jovem Joshua Pearce (Damson Idris) e precisa enfrentar fantasmas do passado enquanto traça estratégias para levar a equipe à vitória.

F1 - O Filme: participação de pilotos reais da F1

“F1 – O Filme” foi gravado durante as corridas reais do GP da Inglaterra e conta com a participação de pilotos verdadeiros da Fórmula 1, acrescentando um toque autêntico às cenas de corrida.

Elenco

Além de Brad Pitt e Damson Idris, o elenco conta com nomes como:



Javier Bardem – Ruben Cervantes



Kerry Condon – Kate



Tobias Menzies – Banning



Callie Cooke – Jodie



Joseph Balderrama – Rico Fazio



Kim Bodnia – Kaspar



Shea Whigham, Sarah Niles, Samson Kayo, Lewis Hamilton, entre outros.

F1 - O Filme: classificação, duração e gênero



Classificação indicativa: 12 anos



Duração: 156 minutos



Gênero: Drama esportivo

F1 - O Filme: confira o trailer