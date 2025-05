Dia da Família: filmes que retratam amor, conflitos e recomeços

As relações familiares são essenciais na vida humana e, por esse motivo, frequentemente são abordadas no cinema. Desde dramas profundos até comédias leves, os filmes exploram os laços entre pais e filhos, irmãos, avós e outros membros da família, destacando tanto os momentos de afeto quanto os conflitos e desafios que surgem.

No universo cinematográfico, a família é retratada de maneiras diversas, variando conforme o contexto cultural, histórico e social de cada obra.



E, para celebrar o Dia da Família, no dia 15 de maio, o Vida & Arte preparou uma seleção especial de filmes que, com suas histórias comoventes e inspiradoras, são perfeitos para assistir ao lado de pessoas queridas e especiais.



Que Horas Ela Volta?



A história acompanha a vida de Val (Regina Casé), uma empregada doméstica que trabalha para uma família rica em São Paulo. Sua filha, Jéssica, recusa a posição submissa e se rebela ao romper as barreiras de classe social dentro da casa dos patrões. O filme expõe as tensões entre as diferentes gerações e classes dentro de uma mesma família.



Onde assistir: Netflix

Pequena Miss Sunshine



Uma família disfuncional decide viajar para um concurso de beleza infantil para apoiar a filha caçula, Olive. Ao longo da viagem, os membros da família, cada um com seus problemas pessoais, enfrentam suas dificuldades, mas acabam se unindo em torno do sonho de Olive. O filme aborda temas como o fracasso, a aceitação e a importância do apoio familiar incondicional.