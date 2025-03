Academia do Oscar se desculpa por omitir nome de cineasta palestino detido

Co-diretor do vencedor do Oscar Sem Chão, Hamdan Ballal / Crédito: Hazem Bader/AFP

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou um pedido de desculpas na sexta-feira, 28, por não ter citado o cineasta Hamdan Ballal, co-diretor do documentário premiado no Oscar "Sem Chão", em um comunicado enviado aos membros da instituição na quarta-feira, 26. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

A declaração inicial foi uma resposta às críticas direcionadas à entidade por seu silêncio diante da detenção do cineasta pelo governo de Israel na segunda-feira, 24. As informações são do portal Terra.

No texto assinado pelo diretor-executivo Bill Kramer e pela presidente Janet Yang, a Academia afirmava repudiar a violência e destacava a necessidade de respeitar "pontos de vista divergentes", sem, no entanto, abordar diretamente o ataque contra Ballal.

Diante da repercussão negativa, a organização reconheceu o equívoco e revisou sua posição na sexta-feira. "Na quarta-feira, enviamos uma carta em resposta aos relatos de agressão contra o vencedor do Oscar Hamdan Ballal, codiretor de 'Sem Chão', relacionados à sua expressão artística. Lamentamos não termos mencionado diretamente o Sr. Ballal e o filme pelo nome", afirmou a instituição no novo pronunciamento. A nota também apresentou um pedido de desculpas ao cineasta e a todos os artistas que não se sentiram apoiados pela primeira comunicação da entidade.

"Queremos deixar claro que a Academia condena atos de violência desse tipo em qualquer parte do mundo. Rejeitamos a repressão à liberdade de expressão sob qualquer circunstância", destacou o documento. Prisão de Hamdan Ballal As Forças Armadas de Israel confirmaram a detenção de Ballal e alegaram que ele estava entre os palestinos que atiravam pedras contra colonos judeus. No entanto, o Exército negou que o cineasta tenha sido removido à força de uma ambulância, onde recebia atendimento por ferimentos decorrentes do linchamento. De acordo com o codiretor Yuval Abraham, Ballal apresentava lesões na cabeça e no abdômen e estava sangrando.

Após a agressão, Ballal foi mantido algemado e vendado durante toda a noite em uma base militar, onde dois soldados o espancaram enquanto ele permanecia no chão, relatou sua advogada, Leah Tsemel. Depoimento do cineasta Após ser libertado, Hamdan Ballal concedeu uma entrevista ao jornal britânico The Guardian na quarta-feira, 26, na qual revelou detalhes sobre sua detenção e as agressões que sofreu. O cineasta relatou ter sido espancado com coronhadas, ameaçado de morte e impedido de receber auxílio durante um ataque de colonos na vila de Susya, na Cisjordânia.