Cineasta brasileira aponta semelhança de filme dirigido por ela e vencedor do Oscar

Embora o caso tenha gerado um certo burburinho nas redes sociais, Lamas ressaltou que o mais importante é a reflexão que ambos os curtas proporcionam sobre a condição humana e o papel da tecnologia no cotidiano.

Durante a divulgação, ela compartilhou sua perspectiva sobre as semelhanças entre sua obra e a produção belga Eu Não Sou Um Robô, dirigida por Victoria Warmerdam, que conquistou o Oscar de Melhor Curta-Metragem .

A cineasta brasileira Gabriela Lamas usou suas redes sociais nesta semana para divulgar seu curta-metragem Eu Não Sou um Robô , lançado há quatro anos e recentemente disponibilizado no YouTube.

O curta de Lamas narra a história de uma personagem que, sozinha em casa, tenta passar por testes de Captcha – mecanismo utilizado para distinguir humanos de robôs. Ao falhar nos testes, ela começa a questionar a própria realidade, sendo levada a um diálogo filosófico com uma mosca sobre questões existenciais.

"No final do meu filme, a protagonista corta um dos seus dedos, enquanto no filme belga, a personagem principal se joga do terceiro andar de um prédio", destacou a cineasta, ressaltando que as semelhanças não se limitam ao enredo, mas também se estendem a aspectos dramáticos e visuais das produções.

Além das semelhanças no conceito central, Gabriela Lamas observou coincidências em outras partes do filme, como a montagem de cenas e os diálogos.

Já o curta belga, lançado em 2024, apresenta uma personagem com dilemas semelhantes após não conseguir completar o teste de Captcha, questionando sua própria natureza e identidade.

Eu Não Sou um Robô: resposta da produção belga

Em resposta às críticas sobre as semelhanças, o produtor do curta belga esclareceu que o roteiro de Eu Não Sou Um Robô foi escrito por Victoria Warmerdam em 2019 e que o lançamento do filme foi adiado devido à pandemia.

Esse atraso no lançamento, segundo o produtor, pode ter influenciado a percepção pública sobre as semelhanças entre as obras.