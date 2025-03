'Soubemos que vizinhos morreram pelo Facebook': sírios relatam terror após ataques matarem civis

Testemunhas disseram que a situação se estabilizou quando as forças de segurança chegaram após a violência; combates já deixaram mais mil mortos

Acredita-se que este seja o pior incidente de violência no país desde a queda de Assad , que chegou ao poder em 2000 após a morte de seu pai Hafez. Ele foi deposto em dezembro de 2024.

Reuters Funerais foram realizados para as centenas de mortos

Os alauítas, cuja seita é uma ramificação do islamismo xiita, representam cerca de 10% da população da Síria, que é majoritariamente muçulmana sunita. Assad pertence à seita.

Em Hai Al Kusour, um bairro majoritariamente alauíta na cidade costeira de Banias, moradores dizem que as ruas estão repletas de corpos espalhados, empilhados e cobertos de sangue.

Homens de diferentes idades foram mortos a tiros no local, segundo testemunhas.

As pessoas estavam com tanto medo que nem sequer olhavam pela janela na sexta-feira (07/03), relata a correspondente da BBC de Damasco.

A conexão com a internet no local está instável, mas quando os moradores conseguiam se conectar, descobriam sobre a morte de vizinhos por meio de postagens no Facebook.