Conheça relógio leiloado por R$ 11 mi de capitão que salvou passageiros do Titanic

O relógio de bolso dado ao capitão Arthur Rostron, que resgatou 700 pessoas sobreviventes do naufrágio do Titanic em 1912, foi vendido em um leilão por £1,56 milhão de libras esterlinas — R$ 11 milhões. O relógio da marca Tiffany & Co, de 18 quilates, foi dado ao capitão por três mulheres sobreviventes do acidente, como forma de agradecimento. Arthur desviou o RMS Carpathia, navio que comandava, para salvar as três mulheres e outros sobreviventes.

Segundo o Titanic Belfast, após o resgate do Titanic, Rostron recebeu vários prêmios em reconhecimento aos seus esforços de resgate, com um dos mais proeminentes sendo The Loving Cup.

Esta taça histórica foi presenteada a ele por Molly Brown, uma das sobreviventes mais famosas do Titanic. Ela continua sendo um dos objetos mais icônicos conectados ao desastre do Titanic. Hoje, o The Loving Cup está em exposição no Titanic Belfast, emprestado de uma coleção particular.

Esta taça histórica foi presenteada a ele por Molly Brown, uma das sobreviventes mais famosas do Titanic. Ela continua sendo um dos objetos mais icônicos conectados ao desastre do Titanic. Hoje, o The Loving Cup está em exposição no Titanic Belfast, emprestado de uma coleção particular. Relógio foi leiloado por um colecionador particular Segundo o portal de notícias G1, o objeto foi vendido para um colecionador particular, pelos leiloeiros Henry Aldridge & Son, por £1,56 milhão de libras esterlinas, o que totalizam cerca de R$ 11 milhões de reais. O preço inclui impostos e taxas pagos pelo comprador. As três mulheres que presentearam Arthur eram viúvas de empresários ricos que afundaram com o navio, entre elas a viúva de John Jacob Astor, o homem mais rico a morrer no desastre.