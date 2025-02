5 filmes indicados ao Oscar para assistir no streaming

Todo começo de ano, a temporada de premiações de cinema movimenta o mundo do entretenimento. O Oscar, que acontece em 2 de março, costuma ser a cerimônia mais aguardada. Com uma seleção de filmes que vão do drama à comédia, passando por narrativas inovadoras e atuações marcantes, os indicados refletem o que de melhor foi produzido no último ano.

O filme é a adaptação cinematográfica do famoso musical da Broadway, inspirado no livro ‘Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West’, de Gregory Maguire, e está concorrendo a 10 categorias no Oscar deste ano, incluindo a de Melhor Filme.

A história reimagina os eventos de O Mágico de Oz sob a perspectiva das bruxas de Oz, explorando a amizade improvável entre Elphaba (Cynthia Erivo), a futura Bruxa Má do Oeste, e Glinda (Ariana Grande), a futura Bruxa Boa do Sul.

Elphaba nasce com a pele verde e enfrenta preconceitos por sua aparência e poderes extraordinários. Ao ingressar na Universidade de Shiz, ela se aproxima de Glinda, e as duas criam um laço forte, apesar das diferenças. No entanto, suas jornadas tomam rumos opostos conforme enfrentam a verdade sobre o Mágico de Oz e as injustiças em seu reino.