Fernanda Torres sobre o Oscar: 'Odeio expectativas, sou pessimista por natureza'

Reuters 'É claro, eu ficarei mais do que feliz se eu for indicada ao Oscar. Mas, ao mesmo tempo, o Globo de Ouro já é uma conquista tão grande', disse Fernanda Torres à BBC Falando à BBC, a atriz brasileira Fernanda Torres brinca que tinha acabado de subir o K2, a segunda montanha mais alta do mundo, e já estavam lhe perguntando sobre o Everest. Nessa analogia, o K2 é o prêmio Globo de Ouro, que ela venceu no início de janeiro na categoria de melhor atriz em um drama, com o filme brasileiro Ainda estou aqui.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Everest, a montanha mais alta do mundo, seria o Oscar.

Por conta da vitória no Globo de Ouro e da repercussão tanto do filme quanto da atuação de Torres, há grandes expectativas pela indicação da brasileira ao prêmio — que, entre os pré-selecionados para a categoria de melhor filme internacional, traz também Ainda estou aqui. A divulgação das indicações ao Oscar está prevista para esta quinta-feira (23/01). "É claro, eu ficarei mais do que feliz se eu for indicada ao Oscar. Mas, ao mesmo tempo, o Globo de Ouro já é uma conquista tão grande. No Brasil, é como se tivéssemos vencido a Copa do Mundo", afirmou Torres ao programa de rádio Weekend, do serviço mundial da BBC.

"Se eu conseguir um lugar na base 1 do Everest, eu ficarei mais que satisfeita, mas ganhar...", hesitou a atriz. "Eu odeio expectativas. Sou uma pessimista por natureza. E o que vier, vou ficar feliz. Sabe, estou mais do que feliz com o meu pesado Globo de Ouro na minha mala. E eu amaria ser indicada porque isso seria muito simbólico." "Mas eu não meço a vida em termos de ganhar ou perder."

Colunistas e veículos da imprensa internacional têm endossado as chances de Fernanda Torres concorrer, e quiçá ganhar, o Oscar. Nicholas Barber, crítico da BBC, apostou no nome da brasileira entre as cinco indicadas. Já Caryn James, também da BBC, não deu o nome como tão certo, embora tenha classificado a atuação de Torres como "inspiradora" e merecedora de uma indicação. Torres aparece ainda entre as apostas de indicadas ao Oscar em listas de previsões recentes da Variety, da Vanity Fair e do editor Scott Feinberg em The Hollywood Reporter.