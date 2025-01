Mulher francesa perde 850mil dólares em golpe de falso Brad Pitt

A mulher, identificada na reportagem apenas como Anne, contou a um programa da TF1 como ela achava que estava em um relacionamento romântico com o astro de Hollywood , o que a levou a se divorciar do marido e transferir 830.000 euros (850.000 dólares ou 5,1 milhões de reais) para os golpistas.

Anne, uma decoradora de interiores na casa dos 50 anos com problemas de saúde mental , passou um ano e meio acreditando que estava se comunicando com Pitt e só percebeu que havia sido enganada quando surgiram notícias sobre o verdadeiro relacionamento de Pitt com a namorada Ines de Ramon.

O resultado, após o programa transmitido no último domingo, é que a vítima sofreu “uma onda de assédio” online, escreveu o apresentador da TF1 Harry Roselmack em sua conta no X nesta terça-feira. "Para proteger as vítimas, decidimos retirar [o vídeo] de nossas plataformas”, disse Roselmack, em sua conta no X.