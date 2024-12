'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Critics Choice Awards

O filme “Ainda Estou Aqui” recebeu mais um indicação em uma premiação internacional, desta vez no Critics Choice Awards. O longa de Walter Salles foi indicado nesta quarta-feira, 12, na categoria “Melhor Filme de Língua Estrangeira”.

Ele concorre com outras cinco produções: “Tudo que Imaginamos Como Luz”, “Emilia Pérez”, “Flow”, “The seed of the sacred fig” e “Kneecap - música e liberdade”. O vencedor da categoria será anunciado no dia 12 de janeiro de 2025, na cerimônia que acontece em Santa Monica, Califórnia.