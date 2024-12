Fernanda Torres comemora indicação ao Globo de Ouro: ‘Loucura’

Intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres foi indicada na categoria de "Melhor Atriz em Filme de Drama" no Globo de Ouro 2024

A brasileira Fernanda Torres celebrou a indicação de “Melhor Atriz em Filme de Drama” no Globo de Ouro , uma das premiações mais importantes do cinema mundial.

“Gente, nomeada ao Golden Globes !”, comemorou a artista em vídeo publicado em seu perfil no Instagram . Atualmente em Londres, na Inglaterra, para divulgação do filme, Fernanda descreveu a sensação: “Uma loucura!”.

Feliz com a indicação, a intérprete de Eunice Paiva também aproveitou para parabenizar Walter Salles, diretor do longa-metragem. “Inacreditável (…) E Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe... Realmente, a vida presta”, enalteceu Torres.