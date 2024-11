Chico César faz show em Fortaleza em dezembro; saiba detalhes

A apresentação ocorre em um domingo às 18 horas. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos no site Sympla e nas bilheterias do São Luiz. Restam apenas entradas para o setor Plateia Superior. O Plateia Inferior está esgotado.

O cantor e compositor Chico César chega a Fortaleza para show no Cineteatro São Luiz em 8 de dezembro . O artista interpreta “Vestido de Amor”, décimo álbum de estúdio e obra que aborda o tema do pan-africanismo do ponto de vista da diáspora.

Em “Vestido de Amor”, Chico César entrega ao público um álbum com “múltiplas cores”, indo do forró do norte brasileiro ao reggae jamaicano, da rumba zairense para o calipso e do coco ao elétrico rock urbano.

Chico César em Fortaleza: Álbum tem narrativa “franca e lúdica”

O décimo álbum de estúdio do cantor paraibano é o primeiro trabalho do artista concebido fora do Brasil. A obra conversa com a canção “Mama África”, de 1996, na qual Chico César faz homenagem “à mulher negra, mãe solteira de mãos sujas e grande coração”.