Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 28, até domingo, 1º

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 28 de setembro (28/09), até domingo, 1º de outubro, dos cinemas da capital cearense

Entre os eventos de 'Jogos Mortais' e 'Jogos Mortais II', um doente e desesperado John Kramer viaja para o México para um arriscado e experimental procedimento médico na esperança de uma cura milagrosa para seu câncer - apenas para descobrir que toda a operação é uma farsa para fraudar os mais vulneráveis. Armado com um propósito recém-descoberto, o infame assassino em série retorna ao seu trabalho, virando a mesa contra os vigaristas em sua maneira visceral característica por meio de armadilhas tortuosas, perturbadas e engenhosas.

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 28 de setembro (28/09), até domingo, 1º de outubro, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, Jóquei e Benfica.

Centerplex Via Sul

Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar, Cinépolix Riomar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Kinoplex North Shopping e UCI Parangaba.

Dublado

13:20

14:05

14:40

15:50

17:10

18:20

19:05

19:40

20:50

22:10

Legendado

16:35



21:35

UCI Parangaba

Dublado

14:20

15:40

16:50

19:20

20:30

21:50

IU CONCERT: The Golden Hour

Em celebração ao 15° aniversário da estreia da artista, IU CONCERT: The Golden Hour chega aos cinemas em sua versão cinematográfica especial. Vivencie o primeiro lançamento global da IU nos cinemas, como a primeira artista feminina sul-coreana a cantar no icônico Estádio Olímpico de Seul, o maior estádio da Coreia do Sul e um local dos sonhos para qualquer artista da música.

