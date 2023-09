Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 21, até domingo, 24

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 21 de setembro (21/09), até domingo, 24 de setembro, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Via Sul, Parangaba e Dragão do Mar.

Som da Liberdade



A incrível história real de um ex-agente governamental que se transforma em um vigilante e que embarca em uma missão perigosa para resgatar centenas de crianças das mãos de traficantes sexuais.

Clique aqui para assistir o trailer