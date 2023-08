Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 3, até domingo, 6

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 6 de agosto (06/08), até domingo, 30 de julho, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 3 de agosto (03/08), até domingo, 6 de agosto, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Riomar Kennedy, Benfica, Iguatemi, Jóquei e Dragão do Mar.

Megatubarão



Um mergulho exploratório nas profundezas do oceano de uma ousada equipe de pesquisa se transforma em caos quando uma operação de mineração malévola ameaça sua missão e os força a uma batalha de alto risco pela sobrevivência.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis RioMar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

Horários do filme

Centerplex Messejana

Dublado

16:15

18:45

21:15

Centerplex Via Sul