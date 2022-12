Amber Heard anuncia acordo em caso de difamação com Johnny Depp

A atriz americana Amber Heard anunciou, nesta segunda-feira (19), que chegou a um acordo no caso bilionário por difamação movido contra ela por seu ex-marido, o também ator Johnny Depp.

Heard, que fez o anúncio em uma publicação no Instagram, não divulgou os termos do acordo, que ocorreu depois que um júri no estado americano da Virgínia, na costa leste dos Estados Unidos, ordenou que ela pagasse 10 milhões de dólares a Depp.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

cl/bgs/ad/yow/aa

Tags