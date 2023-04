Cinema: Programação do Dragão do Mar inclui vencedor do Oscar 2023

O filme "Entre Mulheres", adaptado do livro homônimo de Miriam Toews, volta à programação do Cinema do Dragão

O drama "Entre Mulheres", dirigido por Sarah Polley, está em cartaz neste fim de semana no Cinema do Dragão, localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). Exibido até a terça, 18, o filme é vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. O cinema é fechado às segundas-feiras.

O filme é baseado em fatos reais e conta a história de um grupo de mulheres que vivem em uma colônia religiosa isolada. Elas descobrem que têm sido vítimas de abuso sexual por parte dos homens da própria comunidade e precisam tomar uma difícil decisão: continuar vivendo na colônia e perdoar os abusos sofridos ou recomeçar suas vidas em outro lugar. O filme foi adaptado do livro de Miriam Toews com o mesmo título.

Confira o trailer de "Entre Mulheres":

Além da estreia da semana, o filme "Medusa", de Anita da Rocha Silveira, está de volta à programação para uma sessão extra nesta sexta-feira, 14.

Acessibilidade

O Cinema do Dragão dispõe do recurso "Cine Assista", que é uma solução tecnológica que proporciona acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e visual nas salas de cinema. Esse serviço funciona transmitindo e sincronizando conteúdos de Libras, audiodescrição e legendas em um aplicativo instalado em um dispositivo móvel. Dessa forma, pessoas que são surdas e/ou cegas podem desfrutar dos filmes que contam com essa tecnologia. Os espectadores podem solicitar o equipamento na bilheteria e instalar o aplicativo em seu telefone móvel.

Programação Cinema Dragão: de 13 a 19 de abril

Entre Mulheres (EUA – 2022)

De Sarah Polley/ 104 min

Classificação: 12 anos

Sinopse: Mulheres em uma colônia isolada lutam para se reconciliar com sua fé após uma série de agressões.

Sessões: Quinta (13/04 – 20h10min); Sexta (14/04 – 20h15min), Sábado (15/04 – 20h10min), Domingo (16/04 – 20h10min), Terça (18/04 – 20h10min) e Quarta (19/04 – 20h10min)



TÁR (EUA, Alemanha – 2022)



De Todd Field/ 157 min

Classificação: 12 anos

Sinopse: Ambientado no universo da música clássica, o filme foca na figura de Lydia Tár, amplamente considerada uma das maiores compositoras/regentes vivas e a primeira maestrina chefe de uma grande orquestra alemã.

Sessões: Quinta (13/04 – 17h20min); Sexta (14/04 – 15hmin); Sábado (15/04 – 17h20min); Domingo (16/04 – 15h40min); Terça (18/04 – 17h20min) e Quarta (19/04 – 15h20min)

Noites Alienígenas (Brasil – 2022)



De Sérgio de Carvalho/ 91 min

Classificação: 16 anos

Sinopse: “Noites Alienígenas” expõe uma Amazônia urbana, onde a ancestralidade dos povos tradicionais resiste à contemporaneidade que insiste em negar a floresta. Com elementos narrativos fantasiosos, o longa apresenta a história de três personagens da periferia de Rio Branco, impactados pelo conflito entre facções criminosas e pela violência urbana, que, nos últimos dez anos, quase triplicou o assassinato de crianças e jovens no Estado do Acre.

Sessões: Quinta (13/04 – 15h40min); Sábado (15/04 – 15h40min); Domingo (16/04 – 18h30min); Terça (18/04 – 15h40min)

Memória Sufocada (Brasil – 2021)



De Gabriel Di Giacomo/ 75 min

Classificação: 14 anos

Sinopse: Coronel Ustra é o único militar condenado como torturador durante a Ditadura. O ex-presidente Jair Bolsonaro o exalta como um herói. Mas qual é a verdade? Através de buscas pela internet, o passado do Brasil vai sendo reconstruído e esbarra no presente.

Sessões: Sexta (14/04 – 13h40min); Quarta (19/04 – 14 horas)

A Baleia (EUA – 2022)



De Darren Aronofsky/ 117 min

Classificação: 16 anos

Sinopse: Charlie é um professor de inglês com obesidade severa, que tenta se reconectar com sua filha adolescente como uma última tentativa de redenção. Baseado na peça homônima de Samuel D. Hunter.

Sessões: Domingo (16/04 – 13h30min); Terça (18/04 – 13h30min)



O Rio do Desejo (Brasil – 2023)



De Sérgio Machado/ 107 min

Classificação: 16 anos

Sinopse: Ao se apaixonar pela bela e misteriosa Anaíra, Dalberto abandona seu trabalho na polícia e se torna comandante de um barco. O casal passa a viver na casa que Dalberto divide com os dois irmãos, às margens do Rio Negro, mas quando Dalberto é obrigado a se arriscar em uma longa viagem rio acima, desejos proibidos vêm à tona. Enquanto Dalmo, o irmão mais velho, luta para controlar a atração que sente pela cunhada, Anaíra e Armando, o caçula, se aproximam. A volta de Dalberto reúne, sob o mesmo teto, os três irmãos apaixonados pela mesma mulher.

Sessões: Quinta (13/04 – 13h40min); Sábado (15/04 – 13h40min)

Medusa (Brasil – 2021)



De Anita da Rocha Silveira/ 127 min

Classificação: 16 anos

Sinopse: Há muitos e muitos anos, a bela Medusa foi severamente punida por Atena, a deusa virgem, por não ser mais pura. Hoje, a jovem Mariana pertence a um mundo em que deve se empenhar para manter a aparência de uma mulher perfeita. Para não caírem em tentação, ela e suas amigas se esforçam ao máximo para controlar tudo e todas à sua volta. Porém, há de chegar o dia em que a vontade de gritar será mais forte.

Sessão: Sexta (14/04 – 18 horas)

Close (Bélgica, França, Holanda – 2022)



De Lukas Dhont/ 105 min

Classificação: 12 anos

Sinopse: Um estudo elegante, poético e empático da juventude, do aclamado escritor e diretor Lukas Dhont. Léo e Rémi, de treze anos, são inseparáveis; melhores amigos, tão próximos como irmãos. No entanto, quando começam um novo ano escolar, as pressões da adolescência florescente desafiam seu vínculo com consequências inesperadas e de longo alcance. Com atuações incríveis dos estreantes Eden Dambrine e Gustav De Waele, o segundo filme de Dhont é uma história de amadurecimento profundamente comovente que terá um impacto duradouro.

Sessões: Quarta (19/04 – 18h10min)



