Websérie sobre Rio São Francisco estreia sábado no canal da FDR

A websérie "Caravana Nordeste Potência" estreia neste sábado, 1º de abril, no canal da Fundação Demócrito Rocha (sinal aberto no canal 48.1; 23 no Multiplay; 24 na Net; e 138 na Brisanet). Parceria da FDR como Plano Nordeste Potência, projeto percorreu trechos do Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, para mostrar os impactos causados na bacia hidrográfica.

A jornada é guiada pelas influenciadoras digitais nordestinas Luiza Allan (@naocomosoalface) e Megh Melry (@megh_melry), que percorram diversos estados do Nordeste. Seja de carro ou de barco, a dupla passou por Piaçabuçu, foz do rio, visitou os povos indígenas Kariri Xocó e Tingui Botó, em Alagoas, passou pela barragem de Sobradinho, na Bahia, e por Petrolina, em Pernambuco.

Rodrigo Gerhardt, produtor da série, destaca que a produção difunde a necessidade de revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. “Há muito desconhecimento sobre a questão das mudanças climáticas e os efeitos na vida das pessoas. Uma pesquisa da Climate Action Against Disinformation revela que 40% dos brasileiros ainda acreditam que o combustível fóssil, como gasolina e diesel, é energia limpa. No entanto, estudos sobre o clima apontam que a indústria fóssil é a principal responsável pela crise climática no mundo”, pontua. “A websérie traz o assunto em uma linguagem acessível e simples para que o debate alcance mais pessoas", explica.

Dividida em cinco episódios, a websérie vai ao ar durante todos os sábados de abril. O primeiro episódio, que estreia no dia 1º, será reprisado na terça-feira, 4. A série é criação da Apply Brasil e realizada pela Jacaré Vídeos.



"Caravana Nordeste Potência"

Quando: todos os sábados de abril, a partir das 12h15min

Onde: canal da Fundação Demócrito Rocha (sinal aberto no canal 48.1, 23 no Multiplay, 24 na Net e 138 na Brisanet)

