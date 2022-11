Novo "Pantera Negra" lidera bilheterias da América do Norte e do mundo

Com Chadwick Boseman, o "Pantera Negra" original, o primeiro grande filme sobre um super-herói negro, tornou-se um fenômeno cultural

"Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", o aguardado filme da Disney e da Marvel, teve uma grande estreia neste fim de semana com uma arrecadação estimada em US$ 180 milhões nas bilheterias norte-americanas, informou neste domingo o monitor especializado da indústria Exhibitor Relations.

A estreia local, a 13º mais bem-sucedida de todos os tempos de acordo com o site especializado BoxOfficePro.com, veio depois que o filme arrecadou impressionantes US$ 330 milhões em todo o mundo, um tremendo impulso para Hollywood após um outubro sem brilho.

"Esta é uma estreia sensacional", disse David A. Gross da Franchise Entertainment Research. "As críticas e público são excelentes. Wakanda deve dominar os cinemas até dezembro."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O filme presta uma homenagem à estrela do "Pantera Negra" original, Chadwick Boseman, que morreu de câncer em 2020 aos 43 anos, com várias aparições em flashback enquanto Wakanda luta contra um reino subaquático após a morte do personagem de Boseman, King T. 'Challa.

Namor (Tenoch Huerta) é um mutante e também um dos novos personagens de (Foto: Marvel Studios/Divulgação)



Letitia Wright como Shuri, irmã de T'Challa; e Angela Basset, como a Rainha Ramonda, lutam para preencher o vazio deixado pelo rei. O filme também conta com as estrelas Lupuita Nyong'o, Danai Gurira e Winston Duke no elenco.

O "Pantera Negra" original, o primeiro grande filme sobre um super-herói negro, tornou-se um fenômeno cultural com uma estreia que arrecadou US$ 202 milhões e uma indicação ao Oscar de melhor filme.

Sobre o assunto Festival Internacional de Circo do Ceará está com inscrições abertas

Vila das Artes abre 15 vagas para Curso de Palhaçarias

Indígenas fazem cinema na floresta amazônica longe do olhar estrangeiro

Documentário sobre publicações independentes cearenses é exibido no São Luiz

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags