Documentário sobre publicações independentes cearenses é exibido no São Luiz

O Cineteatro São Luiz exibirá gratuitamente nesta quinta-feira, 10, às 19 horas, o documentário “Ceará Marginal”. O longa-metragem apresenta um recorte da produção gráfica independente cearense dos últimos 50 anos, com olhar atento para obras adeptas do “faça você mesmo” em fanzines, jornais, revistas, livros e sites.

O filme foi feito a partir de entrevistas com artistas, autores e editores que produziram suas próprias publicações e criaram uma cena “à margem do circuito oficial”. No material, há depoimentos de nomes como Rosemberg Cariry, Talles Azigon, Eduardo Vomitorium, Izabel Gurgel, Klévisson Viana, Flávio Paiva, Adelaide Gonçalves, Anna K. Lima, Bianca Ziegler e Raisa Christina.





“Ceará Marginal” resgata produções da década de 1970 aos dias atuais a partir de depoimentos de personagens que recorreram à autopublicação “em busca de liberdade” e que criaram, individualmente ou em grupo, ferramentas para propagar suas ideias e trabalhos.

O documentário é dirigido pelo cearense Weaver Lima e foi realizado em 2021 em meio à pandemia de Covid-19. Foram mapeadas quase 100 iniciativas no universo da produção gráfica independente cearense e, dessas produções, foram selecionados e entrevistados 30 artistas, alcançando a marca de 50 horas de gravação.

Nessa lista se encontram iniciativas como jornais libertários no período de reabertura política do Brasil, revistas literárias, fanzines sobre a cena do rock e selos editoriais autônomos. O documentário é o primeiro produto audiovisual da pesquisa feita por Weaver Lima sobre a produção independente no Ceará.

Nos anos 1990, Lima integrou o grupo de fanzineiros “Seres Urbanos” e, nos anos 2000, criou o coletivo Monstra, atualmente uma produtora cultural especializada em projetos de arte como exposições, publicações e filmes. É possível conferir mais detalhes dos participantes no site que foi criado para o documentário.

Ceará Marginal

Quando: quinta-feira, 10, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito





