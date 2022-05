Série do Amazon Prime Video acompanha cotidiano de Gilberto Gil e família

Gilberto Gil e sua família terão uma série documental no Amazon Prime Video. Episódios estarão disponíveis a partir do dia 24 de junho

Gilberto Gil e seus familiares foram a um “retiro criativo” durante quase um mês para se prepararem para o espetáculo “Gilberto Gil – Gil in concert”, que passou por várias cidades da Europa e agora segue com apresentações no Brasil.

"Em Casa Com os Gil" está com estreia marcada para o dia 24 de junho e terá cinco episódios de 30 minutos. Conteúdo revela os bastidores da preparação, que começa em suas ideias iniciais e vai até a definição final do repertório.

As filmagens aconteceram na casa da família, no interior do Rio de Janeiro. Estavam presentes outros nomes conhecidos entre brasileiros, como Flora, Bela, Preta, Flor, Nara, João, Francisco e Bem.

Além de momentos de intimidade, os espectadores também conhecem as visões dos familiares sobre discussões sociais, como o racismo no Brasil e a importância da cultura afrobrasileira na sociedade.

Direção geral é de Andrucha Waddington e roteiro é de Hermano Vianna. A produção foi realizada por Renata Brandão, Ramona Bakker e o diretor-geral.



