Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 7, até domingo, 10

Dois novos filmes estão em cartaz em Fortaleza. Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 7 de abril (07/04), até domingo, 10, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filme em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 7 de abril (07/04), até domingo, 10, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: “Sonic 2 - O Filme”

A sequência do primeiro live-action acompanha uma aventura de Sonic. Ele está pronto para ter mais liberdade depois de estabelecer a paz em Green Hills e quer provar que tem o que é preciso para se tornar um herói. Seu teste acontece quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo sozinho em casa durante as férias. Neste mesmo período, Dr. Robotnik retorna com um novo parceiro, e eles estão em busca de uma esmeralda que pode destruir civilizações. Sonic também terá um novo companheiro, que será Tails.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Cinema Benfica, Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy



Horário do filme

13 horas (Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba, RioMar Kennedy)

13h20min (Shopping Iguatemi, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

13h30min (Shopping Parangaba, North Shopping Jóquei)

13h40min (Shopping Iguatemi)

13h45min (RioMar Fortaleza)

14 horas (Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba)

14h10min (Cinema Benfica)

14h20min (Shopping Iguatemi, RioMar Kennedy)

14h45min (RioMar Fortaleza)

15 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza)

15h35min (Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba)

15h55min (Shopping Iguatemi)

16 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

16h05min (Shopping Parangaba)

16h15min (Shopping Iguatemi)

16h30min (RioMar Fortaleza)

16h35min (Shopping Parangaba)

16h50min (Cinema Benfica)

16h55min (Shopping Iguatemi)

17 horas (RioMar Kennedy)

17h40min (Shopping Iguatemi)

18 horas (RioMar Fortaleza)

18h10min (Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba)

18h15min (RioMar Kennedy)18h30min (Shopping Iguatemi)

18h40min (Shopping Parangaba)

18h45min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

18h50min (Shopping Iguatemi)

19h10min (Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba, RioMar Fortaleza)

19h30min (Shopping Iguatemi, Cinema Benfica)

19h45min (RioMar Kennedy)

20h45min (Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba, RioMar Fortaleza)

21h05min (Shopping Iguatemi)

21h15min (Shopping Parangaba)

21h25min (Shopping Iguatemi)

21h30min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

21h45min (Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba)

22h05min (Shopping Iguatemi)

22h30min (RioMar Kennedy)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Visões do Império”

Filme dirigido pela portuguesa Joana Pontes mostra como a história do império português foi contada, documentada e publicizada a partir de registros fotográficos. O longa-metragem passa pelo fim do século XIX, período em que o Brasil já era um país independente de Portugal, até 1974, quando aconteceu uma revolução que pôs fim a um regime político autoritário que governava o país europeu.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão

Horário do filme

20 horas (Cinema do Dragão)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$8 a meia e R$16 a inteira.



Cinema em Fortaleza: “Alemão 2”

O policial civil Machado e seus comandados, Ciro e Freitas, participam de uma missão secreta: eles precisam prender um grande líder do tráfico de drogas. Os três são supervisionados pela delegada Amanda e seguem pistas de um informante. O problema é que a ação passa por uma emboscada, e os policiais começam a ser procurados pelos traficantes.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Shopping Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Cinépolis RioMar Kennedy

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

