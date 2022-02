Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 3, até domingo, 6

Os cinemas de Fortaleza estão com três novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 3 de fevereiro (03/02), até domingo, 6, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: ‘Moonfall - Ameaça Lunar’

Por motivos desconhecidos, a Lua sai de órbita e começa a se deslocar em direção à Terra. A situação pode causar uma colisão em breve. Quem percebe a questão e decide resolver é Jo Fowler, ex-astronauta da Nasa. O problema é que apenas um de seus colegas acredita nela. Nesta situação de emergência, um grupo de cientistas não especializados é recrutado em uma missão para ir até a Lua e impedir a colisão com o objetivo de preservar a Terra.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Via Sul Shopping, Centerplex Grand Shopping Messejana, Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Kennedy, Cinema Benfica.

Horário do filme

13h05min (Iguatemi Fortaleza)

13h30min (Cinema Benfica)

14h10min (RioMar Kennedy)

14h30min (RioMar Fortaleza)

14h45min (North Shopping Jóquei)

15h150min (RioMar Kennedy)

15h30min (Via Sul, RioMar Fortaleza)

15h45min (Grand Messejana)

15h50min (Iguatemi Fortaleza)

16h10min (Shopping Parangaba)

16h30min (Cinema Benfica)

17 horas (RioMar Kennedy)

17h30min (RioMar Fortaleza)

17h45min (North Shopping Jóquei)

18h15min (Via Sul, RioMar Kennedy)

18h30min (RioMar Fortaleza)

18h35min (Iguatemi Fortaleza)

18h45min (Grand Messejana)

19h30min (Via Sul)

19h50min (Cinema Benfica)

20 horas (RioMar Kennedy)

20h30min (Grand Messejana e RioMar Fortaleza)

20h45min (North Shopping Jóquei)

21 horas (Via Sul)

21h10min (Shopping Parangaba)

21h15min (RioMar Kennedy)

21h20min (Iguatemi Fortaleza)

21h30min (Grand Messejana, RioMar Fortaleza)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.



Cinema em Fortaleza: ‘Tô Ryca 2’

Após ficar rica, Selminha começa a pagar por coisas caras sem medir as consequências. Mas sua fortuna é ameaçada quando uma estranha aparece e diz ser a herdeira legítima. Com isso, todos os seus bens são congelados, e ela precisa lidar com a renda que lhe é concedida pela justiça. Agora, ela deverá viver com um salário mínimo por mês e terá que voltar às suas origens.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Via Sul Shopping, Centerplex Grand Shopping Messejana, Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Kennedy, Cinema Benfica.

Horário do filme

13h50min (Cinema Benfica)

14h25min (Iguatemi Fortaleza)

15 horas (RioMar Kennedy)

15h30min (Shopping Parangaba)

16h40min (Iguatemi Fortaleza)

17 horas (Cinema Benfica)

17h15min (North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy)

17h45min (Shopping Parangaba)

18 horas (Grand Messejana)

18h30min (Via Sul)

18h55min (Iguatemi Fortaleza)

19 horas (RioMar Fortaleza)

19h30min (RioMar Kennedy)

19h45min (North Shopping Jóquei)

20 horas (Shopping Parangaba, Cinema Benfica)

20h45min (Via Sul)

21 horas (Grand Messejana)

21h10min (Iguatemi Fortaleza)

21h45min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

22 horas (North Shopping Jóquei)

22h15min (Shopping Parangaba)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.



Cinema em Fortaleza: ‘As Aventuras de Gulliver’

Guilliver é um viajante e aventureiro que foi convidado pelo rei para retornar a Lilliput. O protagonista foi o responsável por salvar a cidade da tropa inimiga. O problema é que o homem da realeza informou aos cidadãos que Gulliver era um gigante e, por isso, tudo foi construído para recebê-lo. Quando ele chega ao local, as pessoas descobrem que ele tem o tamanho de uma pessoa comum.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, Centerplex Via Sul Shopping, Centerplex Grand Shopping Messejana, Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Kennedy.

Horário do filme

14h15min (RioMar Fortaleza)

15h15min (Grand Messejana)

15h45min (Via Sul)

16h30min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

17h15min (Grand Messejana)

18 horas (Via Sul)

18h45min (North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.



Cinema em Fortaleza: ‘Spencer’

A obra ficcionaliza o período em que Lady Di (Kristen Stewart) decide terminar seu casamento com príncipe Charles. Os eventos ocorrem em um fim de semana de 1991, quando os familiares estão reunidos para o Natal em Sandringham House, em Norfolk. A relação entre a princesa e seu marido esfriou há muito tempo. Por causa disso, os dois são perseguidos por rumores de divórcio. Para manter as aparências, permanecem juntos durante os eventos natalinos, mas as situações sairão do controle.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Via Sul Shopping.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: ‘O Beco do Pesadelo’

Stanton Carlisle (Bradley Cooper) é um vigarista carismático, mas que perde tudo. Ele conquista a vidente Zeena (Toni Collette) e seu marido Pete (David Strathairn), que começam a ensinar seus truques mentais para o protagonista. O homem, então, tem a ideia de fazer um “passaporte” para a riqueza com o objetivo de tirar dinheiro da elite de Nova York nos anos 1940.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

