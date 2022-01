Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 20, até domingo, 23

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 20 de janeiro (20/01), até domingo, 23, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: ‘Eduardo e Mônica’

Inspirado na música homônima do Legião Urbana, o filme ficcionaliza a história do casal da canção. Em um dia qualquer, uma série de coincidências faz com que Eduardo conheça Mônica durante uma festa. Eles, porém, são opostos. O primeiro ainda é um jovem com poucos conhecimentos sobre a vida, enquanto a mulher tem uma carreira e perspectivas de futuro já consolidadas. Apesar disso, floresce o amor entre os dois, em uma Brasília da década de 1980. Nos papéis principais, estão Gabriel Leone (“Dom”) e Alice Braga (“Cidade de Deus”).

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping, Cinema Benfica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horários do filme

13h50min (Shopping Benfica)

14h30min (Iguatemi Fortaleza)

15 horas (Grand Messejana, North Shopping Jóquei)

15h10min (RioMar Kennedy)

15h30min (RioMar Fortaleza)

16h20min (Via Sul)

16h40min (Shopping Benfica)

17 horas (Iguatemi Fortaleza)

17h40min (Grand Messejana)

17h45min (North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy)

18 horas (RioMar Fortaleza)

19 horas (Via Sul)

19h30min (Shopping Benfica, Iguatemi Fortaleza)

20h15min (RioMar Kennedy)

20h30min (Grand Messejana, North Shopping Jóquei)

20h45min (RioMar Fortaleza)

21h30min (Via Sul)

22 horas (Iguatemi Fortaleza)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: ‘Agentes 355’

Depois que uma arma ultrassecreta cai nas mãos de mercenários que ameaçam o mundo, a agente Mace Brown (Jessica Chastain) precisa resolver a situação. Para isso, convoca a alemã Marie (Diane Kruger), a especialista em computadores Khadija (Lupita Nyong’o) e a psicóloga Graciela (Penélope Cruz). A mulher também contará com ajuda de lin Mi Sheng (Bigbing Fan), que rastreia todos os seus movimentos. O grupo passará por vários lugares do mundo com o objetivo de combater os vilões.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping.

Horários do filme

14h45min (RioMar Fortaleza)

15h20min (RioMar Kennedy)

15h45min (Shopping Parangaba)

16h30min (Grand Messejana)

16h45min (North Shopping Jóquei)

18 horas (RioMar Fortaleza)

18h15min (RioMar Kennedy)

19h15min (Via Sul)

19h50min (Shopping Parangaba)

20h50min (Iguatemi Fortaleza)

21 horas (Grand Messejana)

21h15min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

21h45min (North Shopping Jóquei)

22 horas (North Shopping Jóquei)

22h25min (Shopping Parangaba)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.



Cinema em Fortaleza: 'Pânico 5'

Vinte cinco anos depois de uma série de crimes que aconteceu em Woodsboro, um novo assassino utiliza a máscara de “Ghostface”, o antigo assassino da cidade. Agora, a pessoa mascarada começa a perseguir um grupo de adolescentes com o objetivo de revelar os segredos do passado do lugar.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping, Cinema Benfica.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Sing 2'



Continuação de “Sing”, Buster Moon e seus amigos entram em uma jornada para convencer o astro Clay Calloway a subir nos palcos novamente, após um longo período distante. Neste contexto, os personagens fazem novos amigos e tentam superar seus próprios limites. Longa é dirigido por Garth Jennings.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping, Cinema Benfica.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags