Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 25, até domingo, 28

Quatro novos filmes estão em cartaz em Fortaleza. Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 25 de novembro (25/11), até domingo, 28, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, RioMar e Benfica

Os cinemas de Fortaleza estão com quatro filmes recentes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 25 de novembro (25/11), até domingo, 28, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, RioMar e Benfica.



Cinema em Fortaleza: 'Casa Gucci'

O enredo mostra a história da família por trás de uma das maiores marcas de moda do mundo. Narrativa percorre três décadas entre traições, vinganças, amores e até crimes. Lady Gaga dá vida à Patrizia Reggiani, socialite italiana responsável por ser a mandante do assassinato de Maurizio Gucci, empresário e ex-diretor da empresa. Além dela, estão no elenco: Jared Leto, Adam Driver, Salma Hayek, Al Pacino, Jeremy Irons e Jack Huston.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Shopping Via Sul, UCI Shopping Parangaba, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza, Shopping Benfica, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy e Cinépolis North Shopping Jóquei



Horário do filme

13h40min (Shopping Iguatemi Fortaleza e Shopping Benfica)

14 horas (RioMar Fortaleza RioMar Kennedy)

14h30min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

15 horas (RioMar Fortaleza)

15h20min (Shopping Parangaba)

16h50min (Shopping Benfica e RioMar Kennedy)

17h30min (RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy)

17h40min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

18h20min (North Shopping Jóquei)

18h30min (Shopping Parangaba e RioMar Fortaleza)

20 horas (Shopping Benfica)

20h20min (RioMar Kennedy)

20h30min (Shopping Via Sul)

20h50min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

21 horas (RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy)

21h30min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

21h40min (Shopping Parangaba)

22 horas (RioMar Fortaleza)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Encanto'

Madrigal é uma família que vive escondida entre as montanhas da Colômbia. Os familiares moram em uma casa mágica, onde todos têm poderes especiais - menos Mirabel. A protagonista, com medo de não ter nenhum poder, percebe que é a única que pode salvar o Encanto de uma ameaça.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Shopping Grand Messejana, Centerplex Shopping Via Sul, UCI Shopping Parangaba, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy e Cinépolis North Shopping Jóquei



Horário do filme

13h10min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

13h20min (Shopping Parangaba)

14 horas (Shopping Via Sul, Shopping Parangaba, Shopping Iguatemi Fortaleza RioMar Fortaleza)

14h15min (Shopping Grand Messejana e RioMar Kennedy)

14h45min (RioMar Fortaleza)

15h15min (Shopping Grand Messejana, RioMar Kennedy e North Shopping Jóquei)

15h50min (Shopping Parangaba)

16 horas (RioMar Fortaleza)

16h20min (Shopping Parangaba e Shopping Iguatemi Fortaleza)

16h30min (Shopping Via Sul)

16h40min (Shopping Grand Messejana)

16h45min (RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy)

16h50min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

17h30min (North Shopping Jóquei)

17h45min (RioMar Kennedy)

18h05min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

18h40min (Shopping Parangaba e Shopping Iguatemi Fortaleza)

19 horas (Shopping Grand Messejana e Shopping Via Sul)

19h10min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

19h15min (RioMar Fortaleza)

19h45min (North Shopping Jóquei)

20h15min (RioMar Kennedy)

21 horas (Shopping Iguatemi Fortaleza)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'A Sogra Perfeita'

Neide é dona de um salão de beleza e vive no subúrbio de São Paulo. Com um divórcio recente, sonha em aproveitar a vida de solteira. O problema é um de seus filhos, Fábio Júnior, que é um adulto que se acomodou na casa da mãe. Ela passa a se incomodar com sua presença porque a impede de buscar sua liberdade. Para tirá-lo da casa, tornará uma de suas funcionárias a esposa perfeita para ele.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Shopping Grand Messejana, Centerplex Shopping Via Sul, UCI Shopping Parangaba, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy e Cinépolis North Shopping Jóquei



Horário do filme

13h30min (Shopping Parangaba)

14h45min (RioMar Kennedy)

15h20min (shopping Iguatemi Fortaleza)

15h40min (Shopping Parangaba)

16h15min (North Shopping Jóquei)

17h15min (RioMar Kennedy)

17h35min (Shopping Iguatemi Fortaleza)

17h40min (RioMar Fortaleza)

17h45min (Shopping Grand Messejana)

17h50min (Shopping Parangaba)

18h15min (Shopping Via Sul)

19h45min (Shopping Iguatemi Fortaleza, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy)

20 horas (Shopping Parangaba)

21h30min (Shopping Grand Messejana, Shopping Via Sul e North Shopping Jóquei)

22 horas (Shopping Iguatemi Fortaleza e RioMar Kennedy)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Clifford, o Gigante Cão Vermelho'

Emily Elizabeth é uma estudante que conhece um criador de animais mágicos. O homem lhe dá um filhote de cachorro vermelho. O cão logo se torna um animal gigante de três metros, que vive em um pequeno apartamento de Nova York.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Shopping Parangaba, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza e Cinépolis RioMar Kennedy



Horário do filme

13 horas (Shopping Iguatemi Fortaleza)

13h10min (Shopping Parangaba)

14h30min (RioMar Kennedy)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

