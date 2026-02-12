Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desfiles do Carnaval 2026 no RJ: veja ordem, datas e horários

Confira a programação completa dos desfiles do Carnaval 2026 no RJ

Carnaval carioca é marcado pelo tradicional desfile das doze escolas do grupo especial. Confira a ordem e o horários
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo segundo ano consecutivo, os desfiles do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro serão divididos em três noites.

As escolas de samba do Grupo Especial se apresentam nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A atual campeã, Beija-Flor de Nilópolis, se apresenta na segunda-feira.

O sorteio da ordem foi realizado em abril de 2026 pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Ao final, as escolas podem trocar dentro do mesmo dia a ordem de suas apresentações. Confira a programação completa a seguir:

Leia mais

Desfiles do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro

15 de fevereiro - domingo

  • 22h - Acadêmicos de Niterói
  • 23h30 - Imperatriz Leopoldinense
  • 1h - Portela
  • 2h30 - Estação Primeira de Mangueira

16 de fevereiro - segunda-feira

  • 22h - Mocidade Independente de Padre Miguel
  • 23h30 - Beija-Flor de Nilópolis
  • 1h - Unidos do Viradouro
  • 2h30 - Unidos da Tijuca

17 de fevereiro - terça-feira

  • 22h - Paraíso do Tuiuti
  • 23h30 - Unidos de Vila Isabel
  • 1h - Acadêmicos do Grande Rio
  • 2h30 - Acadêmicos do Salgueiro

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar