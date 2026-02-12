Desfiles do Carnaval 2026 no RJ: veja ordem, datas e horários

Carnaval carioca é marcado pelo tradicional desfile das doze escolas do grupo especial. Confira a ordem e o horários

Pelo segundo ano consecutivo, os desfiles do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro serão divididos em três noites.

As escolas de samba do Grupo Especial se apresentam nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A atual campeã, Beija-Flor de Nilópolis, se apresenta na segunda-feira.