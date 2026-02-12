Desfiles do Carnaval 2026 em SP: veja ordem, datas e horários

Desfiles das escolas de samba de São Paulo acontecem no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista. Veja em que dias

O Carnaval de 2026 , que acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, inclui os tradicionais desfiles das escolas de samba de São Paulo, realizados de sexta a domingo no Sambódromo do Anhembi , na zona norte da cidade.

Dez escolas se apresentaram no último sábado, 7, como parte do Grupo de Acesso 2.

Neste final de semana seguinte, de 13 a 15 de fevereiro, 14 escolas do Grupo Especial e oito do Grupo de Acesso 1 mostram seus enredos e alegorias desenvolvidos durante o último ano.

As escolas dos três grupos que obtiverem as notas finais mais altas após a apuração dos votos, voltam a se apresentar no Anhembi no dia 21 para o Desfile das Campeãs.

A ordem dos desfiles foi definida em 17 de maio de 2025 em evento na Fábrica do Samba 1, na Barra Funda. O sorteio é organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP). A seguir, confira a ordem, data e horários.