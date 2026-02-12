Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desfiles do Carnaval 2026 em SP: veja ordem, datas e horários

Confira a programação completa dos desfiles do Carnaval 2026 em SP

Desfiles das escolas de samba de São Paulo acontecem no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista. Veja em que dias
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

O Carnaval de São Paulo 2026 será de 13 a 17 de fevereiro.

Os desfiles ocorrerão no Sambódromo do Anhembi.

Dez escolas do Grupo de Acesso 2 desfilaram em 7 de fevereiro.

14 escolas do Grupo Especial e 8 do Grupo de Acesso 1 se apresentam de 13 a 15 de fevereiro.

O Desfile das Campeãs está marcado para 21 de fevereiro.

O Carnaval de 2026, que acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, inclui os tradicionais desfiles das escolas de samba de São Paulo, realizados de sexta a domingo no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade.

Dez escolas se apresentaram no último sábado, 7, como parte do Grupo de Acesso 2.

Neste final de semana seguinte, de 13 a 15 de fevereiro, 14 escolas do Grupo Especial e oito do Grupo de Acesso 1 mostram seus enredos e alegorias desenvolvidos durante o último ano.

As escolas dos três grupos que obtiverem as notas finais mais altas após a apuração dos votos, voltam a se apresentar no Anhembi no dia 21 para o Desfile das Campeãs.

A ordem dos desfiles foi definida em 17 de maio de 2025 em evento na Fábrica do Samba 1, na Barra Funda. O sorteio é organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP). A seguir, confira a ordem, data e horários.

Leia mais

Desfiles de Carnaval 2026 de São Paulo

13 de fevereiro - sexta-feira

Escolas do Grupo Especial

  • Mocidade Unida da Mooca – 23h00
  • Colorado do Brás – 00h05
  • Dragões da Real – 01h10
  • Acadêmicos do Tatuapé – 02h15
  • Rosas de Ouro – 03h20
  • Vai-Vai – 04h35
  • Barroca Zona Sul – 05h30

14 de fevereiro - sábado

Escolas do Grupo Especial

  • Império de Casa Verde – 22h30
  • Águia de Ouro – 23h35
  • Mocidade Alegre – 00H40
  • Gaviões da Fiel – 01h45
  • Estrela do Terceiro Milênio – 02h50
  • Tom Maior – 03h55
  • Camisa Verde e Branco – 05h00

15 de fevereiro - domingo

Escolas do Grupo de Acesso 1

  • Camisa 12 – 21h00
  • Unidos de Vila Maria – 22h00
  • Acadêmicos do Tucuruvi – 23h00
  • Mancha Verde – 00h00
  • Nenê de Vila Matilde – 01h00
  • Pérola Negra – 02h00
  • Dom Bosco de Itaquera – 03h00
  • Independente Tricolor – 04h00

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar