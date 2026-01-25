Carnaval: veja como é a folia pelo Brasil
Na região Sudeste, o principal destaque é o Rio de Janeiro, que tradicionalmente leva diversas escolas de samba para a Marquês de Sapucaí e Estrada da Intendente Magalhães.
Os foliões podem desfilar nas agremiações que sejam de suas escolhas ou assistir aos desfiles, seja na arquibancada, camarote ou frisa.
Além disso, os foliões podem curtir outras opções que vão além da Marquês de Sapucaí. As principais ruas da cidade já estão tomadas por diversos blocos, que trazem diferentes estilos de música e muita alegria.
Entre os principais blocos do Rio de Janeiro, estão Amigos da Onça, Bola Preta, Banda de Ipanema, Areia, Bangalafumenga, Filhos de Gandhi, Simpatia é quase amor, Carmelitas, Cordão do Boitatá, Monobloco e Orquestra Voadora.
Em São Paulo, as duas atividades culturais também se fazem presentes. Os desfiles das escolas de samba acontecem no Anhembi, enquanto os blocos carnavalescos são realizados nas principais ruas da cidade.
Como de costume, o período será marcado por diversas festas, eventos e desfiles de megablocos e bloquinhos pelas ruas da cidade. Entre os mais aguardados, estão o Acadêmicos do Baixo Augusta, Beleza Rara, da banda EVA, Monobloco e Confraria do Pasmado.