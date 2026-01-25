Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval: veja como é a folia pelo Brasil

Na região Sudeste, o principal destaque é o Rio de Janeiro, que tradicionalmente leva diversas escolas de samba para a Marquês de Sapucaí e Estrada da Intendente Magalhães.

Crédito: Rafael Catarcione | Riotur

Os foliões podem desfilar nas agremiações que sejam de suas escolhas ou assistir aos desfiles, seja na arquibancada, camarote ou frisa.

Crédito: Tania Rego/Agência Brasil

Além disso, os foliões podem curtir outras opções que vão além da Marquês de Sapucaí. As principais ruas da cidade já estão tomadas por diversos blocos, que trazem diferentes estilos de música e muita alegria.

Crédito: Alexandre Macieira Riotur

Entre os principais blocos do Rio de Janeiro, estão Amigos da Onça, Bola Preta, Banda de Ipanema, Areia, Bangalafumenga, Filhos de Gandhi, Simpatia é quase amor, Carmelitas, Cordão do Boitatá, Monobloco e Orquestra Voadora.

Crédito: Fernando Maia - Riotur - Flickr

Em São Paulo, as duas atividades culturais também se fazem presentes. Os desfiles das escolas de samba acontecem no Anhembi, enquanto os blocos carnavalescos são realizados nas principais ruas da cidade.

Crédito: Divulgação/Liga SP

Como de costume, o período será marcado por diversas festas, eventos e desfiles de megablocos e bloquinhos pelas ruas da cidade. Entre os mais aguardados, estão o Acadêmicos do Baixo Augusta, Beleza Rara, da banda EVA, Monobloco e Confraria do Pasmado.

Crédito: Paulo Guereta - Flickr

