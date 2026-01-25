Carnaval é feriado? Veja calendário 2026 e descubra quem folga

O Carnaval 2026 será em fevereiro; saiba se será feriado / Crédito: FERNANDA BARROS

O Carnaval 2026 tem os dias 16, 17 e 18 de fevereiro marcados no calendário brasileiro. Nesse período, há dúvidas se é feriado ou ponto facultativo para estudantes e trabalhadores. Apesar de estar incluso como data carnavalesca, 18 de fevereiro é Quarta-feira de Cinzas. Dessa forma, prolonga a programação esperada para uma pausa ou festa.

Dependendo do órgão público responsável, assim como a localização no País, a folga será definida de acordo com o que for determinado pelo governo. Assim, o Carnaval tem pontos facultativos no País e não é feriado, mesmo com a sua importância cultural.

Saiba as datas possíveis para descanso no Carnaval e entenda a diferença entre feriado e ponto facultativo.

Carnaval 2026: confira calendário Para quem deseja curtir um bloco carnavalesco, fazer uma viagem ou apenas descansar da rotina diária, o calendário do período deve ser conferido para que uma programação prévia seja feita; confira: Carnaval: 16 e 17 de fevereiro;



Quarta-feira de Cinzas: 18 de fevereiro;



Possíveis emendas: 14 e 15 de fevereiro (final de semana antecedente), 19 e 20 de fevereiro (quinta e sexta-feira, com folga a depender do órgão público e do governo). Com isso, a folia pode ser aproveitada por uma semana, dependendo do local que define o ponto facultativo.

Carnaval 2026: entenda se é feriado ou ponto facultativo

Os dias marcados para cada Carnaval mudam anualmente. O que neste ano caiu em fevereiro aconteceu, no ano anterior, em março, por exemplo. Com a definição de pontos facultativos, funciona da mesma forma. Os locais e empresas decidem se funcionarão normalmente e se haverá folga para funcionários, o que define o ponto facultativo, sendo assim para a grande maioria do País. Se fosse feriado, o descanso seria obrigatório. No caso de cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Recife, o Carnaval tem essa denominação por lei por influência cultural e impulso do turismo no período.

Feriado ou ponto facultativo? Saiba a diferença

Datas como Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro, e Natal, em 25 de dezembro, são consideradas feriados nacionais. Isso significa que o pagamento em dobro, em caso de trabalho, ou descanso são direito garantidos aos trabalhadores. Assim, estabelecimentos cumprem um horário de funcionamento ou fecham no dia.