No Pré-Carnaval de Fortaleza, samba e tranquilidade marcam noite no Aterrinho

Pré-Carnaval de Fortaleza neste sábado, 24, começa com pouco público no Aterrinho / Crédito: Carolina Passos/O POVO

O pré-Carnaval de Fortaleza começou de forma mais tranquila no Aterrinho da Praia de Iracema, no início da noite deste sábado, 24. Por volta das 18h30min, o espaço ainda registrava público reduzido, inclusive na área reservada para pessoas com deficiência (PCD), que permanecia vazia até então. No palco, a programação já estava em andamento com a cantora Mona Mendes e o grupo Essas Mulheres, que deram início às apresentações da noite.

É esperada no palco a cantora Teresa Cristina, que faz tributo a Zeca Pagodinho às 20h30min. Às 22h30min, o Bonde Batuque fecha a noite.

Onde tem Pré-Carnaval hoje? VEJA programação de Fortaleza no fim de semana Espalhados pela areia, pequenos grupos aproveitavam o clima calmo do começo da festa, sentados em cadeiras ou diretamente na areia, com coolers de bebidas, curtindo o som de forma descontraída. Diferente de outros polos do pré-Carnaval, o Aterrinho reunia um público que optou por aproveitar a festa com mais tranquilidade, sem a aglomeração característica de outros pontos da Cidade.

"Muita música, samba e pagodinho" Para a professora de Filosofia e Sociologia Fabíola Soares Guerra, que frequenta o pré-Carnaval de Fortaleza todos os anos, o momento é de celebração e afeto. CONFIRA a agenda do 2º final de semana de Pré-Carnaval nos principais polos do Ceará “Estou queimando samba, pagode. Eu me sinto maravilhada, de verdade. Parece que fui eu que fiz a programação”, comenta, animada.

Segundo Fabíola, no esquenta para os dias oficiais da folia, não pode faltar “muita música, samba e pagodinho”. Adepta dos shows na praia, ela resume a expectativa para o período carnavalesco: “O ano para mim só começa depois desse Carnaval de Fortaleza”. Kátia Vilela, apaixonada por samba, conta que tocou por 10 anos na avenida e, mesmo não desfilando mais, segue ligada ao ritmo. No pré-Carnaval da Beira-Mar, ela destaca o clima mais tranquilo do espaço como um diferencial para curtir a festa com conforto.

“Prefiro um lugar mais calmo, trago meu cooler, meus banquinhos. Gosto disso”, afirma. Já no clima do Carnaval, Kátia diz que está pronta para a folia e que vai passar os dias de festa na Prainha. Em Fortaleza, também costuma frequentar outros polos, como Raimundo dos Queijos, Teresa & Jorge e Mocinha. Acompanhada de dois amigos de mais de 20 anos de amizade, ela resume o pré-Carnaval em uma palavra: alegria. Carnaval também é resistência e continuidade Jorge Henrique, recepcionista de um hospital, escolheu aproveitar a programação deste sábado e prestigiar um amigo que integra uma das atrações do dia. Ele encontrou no evento um espaço de encontro, música e afeto.