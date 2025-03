Tranquilidade atrai famílias para a Praia da Pesqueira, na Taíba, no último dia de Carnaval

Praia no distrito ligado a São Gonçalo do Amarante foi ocupada principalmente por famílias, que aproveitaram a tranquilidade do local no último dia de Carnaval

Na faixa de areia, grupos de familiares e de amigos divididiam barracas, cadeiras próprias e o mar. As poucas ondas conferiram ao local a calmaria necessária para a reposição de energias após os dias de Carnaval.

A Praia da Pesqueira , na Taíba , foi o destino de turistas e moradores da localidade nesta terça-feira, 4. No último dia de Carnaval , banhistas preferiram a tranquilidade ao agito da folia - uma forma de encerrar o período de descanso.

Natural de Fortaleza, o casal Adaílton Rodrigues e Jaqueline Freitas passou o período carnavalesco no distrito ligado a São Gonçalo do Amarante. "Passamos os cinco dias aqui. Queríamos fugir da agitação do Carnaval. Conseguimos. Aqui é bem tranquilo. Amei o mar daqui, calmo. Pretendemos voltar na Semana Santa", garante Jaqueline.

A opinião é compartilhada pelo supervisor de hotel Carlos Henrique, 28. Há dois anos morando na Taíba, ele destaca a alegria dos foliões do Carnaval do distrito. "As pessoas aqui são bem alegres. Todo mundo acaba se divertindo um pouco. Quem gosta de tranquilidade também curte", enfatiza.