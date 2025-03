Carnaval 2025: saiba quais escolas de samba desfilam no RJ nesta terça, 4

Confira programação do último dia de desfiles na Sapucaí (04/03) / Crédito: Alexandre Macieira/Riotur

O Carnaval do Rio de Janeiro segue com seu momento mais esperado: os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Nesta terça-feira, 4 de março, mais quatro agremiações encerram as apresentações na Marquês de Sapucaí: Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio e Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela.

Pela primeira vez na história do Sambódromo, os desfiles das 12 escolas da elite do Carnaval carioca foram divididos em três noites — domingo, segunda e terça-feira. Desde a inauguração da Passarela do Samba, em 1984, as apresentações aconteciam em apenas duas noites.

Carnaval 2025: confira quais escolas desfilam hoje, horário e onde assistir Programação dos desfiles desta terça, 4 Mocidade Independente de Padre Miguel - 22h

Paraíso do Tuiuti - 23h30min



Acadêmicos do Grande Rio - 00h50min



Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela - 2h10min Onde assistir Os desfiles serão transmitidos ao vivo pela TV Globo, tanto na TV aberta quanto via streaming no Globoplay. A equipe de apresentadores contará com Milton Cunha, Alex Escobar e Karine Alves. TV Globo: TV aberta



Globoplay: Streaming Carnaval 2025: veja as escolas que já se apresentaram Na segunda-feira, 3 de março, foi a vez de:

Unidos da Tijuca

Beija-Flor de Nilópolis

Salgueiro

Vila Isabel Já no domingo, 2, abriram os desfiles: Unidos de Padre Miguel

Imperatriz Leopoldinense

Viradouro

Mangueira Os desfiles são transmitidos ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e pelo Globoplay (streaming). A apresentação conta com Milton Cunha, Alex Escobar e Karine Alves. Carnaval 2025: como foi o segundo dia de desfiles? A segunda noite de apresentações na Sapucaí, nessa segunda-feira, 3, foi marcada por enredos repletos de homenagens e religiosidade.

Unidos da Tijuca levou para a Avenida um enredo sobre Logun-Edé, o “santo menino que velho respeita”. Beija-Flor homenageou Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, lendário diretor de carnaval da escola. Salgueiro abordou os rituais de proteção de diferentes culturas, desde as religiões africanas até símbolos espirituais indígenas e islâmicos.