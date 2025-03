Afoxés, fantasias e mela-mela das crianças: o último dia de Carnaval na Domingos Olímpio

No último dia de Carnaval, afoxés e escolas de samba garantem a animação dos foliões na avenida Domingos Olmípio / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

A despedida do Carnaval de 2025 na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, nesta terça-feira, 4, teve folia para todos os gostos. Os blocos de afoxé e as escolas de samba foram as principais atrações, mas os foliões fantasiados e a "invasão" das crianças para o mela-mela no intervalo entre os desfiles também roubaram a cena. A manhã chuvosa em Fortaleza pode ter deixado alguns carnavalescos ressabiados, mas, à medida em que a noite se aproximava, o público foi preenchendo os espaços nas arquibancadas e também nas grades do tradicional polo — além das calçadas, ocupadas pelos moradores da região, que, em geral, já saem de casa com uma cadeira a tiracolo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As homenagens à cultura africana e aos povos originários deram o tom da passagem dos Afoxés pela avenida — foram seis, ao todo —, com muita animação e carisma. Entre o público, era possível ver alguns foliões vestidos a caráter. Já as escolas de samba garantiram a agitação.