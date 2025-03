Foliões apostam em fantasias inusitadas no último dia de Carnaval no Polo Benfica

Carnaval no Benfica reúne famílias e foliões fantasiados / Crédito: FCO FONTENELE

Apesar do movimento reduzido, foliões escolheram fantasias criativas e inusitadas para celebrar o último dia de Carnaval no Polo Benfica, localizado na Praça João Gentil, no bairro Benfica, em Fortaleza. De personagens do cinema a fantasias recicladas, o público caprichou nos visuais para marcar o encerramento da festa. A programação chega ao seu último dia com muita música, com a apresentações de encerramento previstas para às 19 horas, por Pingo de Fortaleza e Banda Prata 950. Outros nomes como Na Quebrada do Coco e Calé Alencar já subiram aos palcos nesta tarde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Foliões apostam em fantasias inusitadas no Benfica: 1, 2, 3 carneirinhos

Entre os participantes, o pequeno Israel Damasceno, fantasiado de carneirinho, aproveitou a folia ao lado das mães Carliana Damasceno, 33, e Niedja Paiva, 38. Carliana destacou a segurança e a diversidade do evento. “Super tranquilo. É um carnaval eclético, mas bem na paz, divertido. É perto de casa, atende a todos os públicos e é muito seguro”, afirmou.

Israel Damasceno, fantasiado de carneirinho, curte o Carnaval do Benfica com a família Crédito: Fco Fontenele Foliões apostam em fantasias inusitadas no Benfica: cinema no Carnaval Em sintonia com a recente premiação do Oscar e o lançamento de Coringa 2 no ano passado, alguns foliões apostaram nas fantasias inspiradas no personagem, com visuais que capturaram toda a ousadia e imprevisibilidade do famoso vilão, trazendo um toque cinematográfico para o carnaval de rua. Festa e estilo se misturam no último dia de folia Crédito: FCO FONTENELE

Bloquinho para todos os públicos Diversos foliões optaram por passar os quatro dias de festa em grupo e aproveitaram para se fantasiar em coletivo, como é o caso da família Silva. Organizados em bloquinho próprio, os integrantes escolheram para tema a tendência das redes sociais “Não sufoque o artista”. “Aqui só tem artista. Artista braba e bonita. Então não sufoque que é o nosso momento”, conta a manicure Nagela Silva, 38.

O bloquinho da família Silva conta com pelo menos 40 pessoas, que participaram da festividade em seu próprio bairro Montese, escolhendo o Benfica para encerrar o carnaval.

Foliões aproveitam o último dia de Carnaval no polo do Benfica Crédito: FCO FONTENELE Oncinha ou brilho, no Benfica teve espaço para tudo O clima de Carnaval segue animado em seu último dia Crédito: FCO FONTENELE