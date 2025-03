Da crítica musical ao clima familiar: Benfica atrai poucos foliões no último dia de Carnaval

Fantasias, confetes, bombinhas e bolinhas de sabão animaram público infantil na praça João Gentil, no Benfica / Crédito: Fco Fontenele

Com repertório focado no tradicional ritmo do Maracatu, o último dia de Carnaval no Benfica, em Fortaleza, nesta terça-feira, 4, atraiu pouco foliões durante as apresentações das bandas na praça João Gentil. O fim dos festejos concentrou público misto e exótico, entre adultos e crianças, criando um ambiente familiar, marcado por fantasias e adereços, que manteve o clima festivo. Embora o ritmo não tenha conquistado muitos foliões presentes no espaço, o repertório cultural, que remete a um cortejo real em homenagem aos reis africanos, seguiu ao longo do dia, proporcionando uma oportunidade de conexão do público com a tradição. Entre os que não se deixaram desanimar, destacaram-se as crianças, que aproveitaram para pular, dançar, e tornaram o final da festa ainda mais vibrante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fantasiado de carneirinho, o pequeno Rael Damasceno, de 4 anos, aproveitou o quarto dia de folia ao lado das mães, a contadora Carliana Damasceno, 33, e a vendedora Niedja Paiva, 38. A contadora enfatiza que o polo do Benfica proporcionou um ambiente familiar e seguro, mencionando a diversidade de públicos e a tranquilidade do evento. “Super tranquilo. É um carnaval eclético, mas bem na paz e divertido”, comenta.

A servidora pública Irlane Rodrigues, 39, trouxe o sobrinho Romeu Rodrigues, de 6 anos, a pedido dele para brincar o carnaval, especificamente, com as tias. Para animar ainda mais a festa entre família, a servidora trouxe confetes, bombinhas e bolinhas de sabão. "A gente sempre vem pro Benfica, mas com ele a primeira vez. Foi ele que pediu para vir. Tá bem familiar”, destaca. Para a vendedora Mairla Costa, 48, o movimento fraco do último dia está atrelado, em parte, à escolha da programação musical, criticando a repetição do Maracatu que, segundo ela, "afasta o público que busca as tradicionais marchinhas carnavalescas". “As bandas têm tudo para serem boas, mas tem coisa que não atendem ao público. Se você sai pro carnaval, você quer uma banda boa, uma machinha”, acredita. Amor à Portela em meio à Praça João Gentil Uma fantasia única, delicada e repleta de amor, com a paixão estampada na frente e nas costas, chamada "Portela". O eletricista Davi Ribeiro se destacou pela criatividade, criando a fantasia em homenagem à Escola de Samba Portela, utilizando 3,5 mil lacres de latinhas.