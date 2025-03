Carnaval carioca começa com desfile da Série Ouro e 22 blocos de rua

O carnaval do Rio de Janeiro começou oficialmente com o desfile das escolas de samba da Série Ouro no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, nesta sexta-feira (28). As três primeiras escolas enfrentaram problemas técnicos: Botafogo, Inocentes de Belford Roxo e Unidos da Ponte, e estenderam os desfiles além do tempo estipulado.

Os números fazem parte do primeiro balanço oficial divulgado neste sábado (1º) pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur).

Oito escolas de samba abriram os desfiles no Sambódromo, com atraso contabilizado de 40 minutos. Os enredos exaltaram as mães do Brasil e como elas trabalham para alimentar tanto a fé, quanto os próprios filhos e filhas.

No carnaval de rua, 22 blocos saíram ontem. São esperados 244 blocos oficiais ao longo do carnaval, até quarta-feira (5) e mais 38 no final de semana seguinte.