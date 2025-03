Carnaval do DF tem misturas de ritmos e mudança de percursos de blocos

É de misturas que a identidade é construída no carnaval do Distrito Federal, a jovem capital do país de 64 anos. Tanto em sons quanto em cenários. Identidade singular, mas aberta a plurais influências. Um exemplo dessa face múltipla está em uma das primeiras atrações da folia, o bloco Aparelhinho, no Setor Bancário Sul, neste sábado (1º), que começa pela manhã entra pela madrugada. É de misturas que a identidade é construída no carnaval do Distrito Federal, a jovem capital do país de 64 anos. Tanto em sons quanto em cenários. Identidade singular, mas aberta a plurais influências. Um exemplo dessa face múltipla está em uma das primeiras atrações da folia, o bloco Aparelhinho, no Setor Bancário Sul, neste sábado (1º), que começa pela manhã entra pela madrugada.

"A gente toca frevos, marchinhas e sambas, mas vamos também de música eletrônica brasileira, africana, dos balcãs…", afirma um dos idealizadores do Aparelhinho, Rodrigo Barata.

No meio da mescla, de atração tradicional e eletrônica, o encontro tem o ritmo de ideais que ele chama de “políticos”. “ A gente é DJ e queria criar um carnaval democrático na rua, perto da rodoviária e gratuito”. Quem sabe, assim, convencer outras pessoas a não procurar outros destinos nos dias da folia. Para ele, a identidade foliã de Brasília está em construção. “Os blocos de Brasília estão formando essa cultura. Não são apenas ritmos tradicionais, mas também os do Brasil profundo, como o piseiro e o brega funk”, avalia o brasiliense.

Intervenção Para a professora de arquitetura e urbanismo Maria Fernanda Derntl, pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB), o período carnavalesco apresenta-se como uma verdadeira intervenção urbana por parte dos moradores diante da possibilidade de ocupar os espaços dessa cidade ainda tão nova.

“O carnaval está ajudando a construir uma identidade para a cidade. As manifestações de carnaval são aquelas que podemos entender como culturais. Alguns urbanistas falam já agora não só no direito à cidade, como o direito à folia”, explica a professora. A própria transformação dos espaços é, no entender da pesquisadora, elemento de preservação da memória. “O Estado deve reconhecer esse direito ao uso dos espaços e ao próprio direito à folia. Os governantes precisam criar modos de gerir a festa sem acabar com a natureza carnavalesca”.

Tensões Por isso, no caso de Brasília, segundo avalia Maria Fernanda Derntl, é necessário fortalecer políticas públicas de carnaval, equipamentos para que isso pudesse acontecer. “Há tensões naturais no espaço público”. Assim é o caso do Distrito Federal, em que moradores de quadras residenciais venceram a queda de braço em relação a blocos tradicionais acostumados a começar a festa na própria vizinhança. Neste ano, o governo local criou três “territórios” para a folia. O Galinho de Brasília, de 33 anos de história, por exemplo, neste ano, pela primeira vez sai “longe de casa”, em uma quadra na Asa Sul. Em 2025, o bloco vai levar frevo para a Esplanada dos Ministérios na segunda-feira a tarde.