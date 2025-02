Carnaval: brincantes de coco de roda realizam apresentação em Fortaleza

Os grupos Raízes do Griô, Chico Chico da Matilde e Movimento Tocada Boa integram do Bloco Rala Coco - que realiza apresentação dentro da programação de Carnaval de Fortaleza

Realizado pelo Na Quebrada do Coco , grupo atuante nos últimos dez anos na cena da cultura do coco de roda de Fortaleza, o bloco está em sua oitava edição, trazendo uma programação composta pelos grupos: Raízes do Griô, Chico Chico da Matilde e Movimento Tocada Boa.

Em 2025, o Bloco Rala Coco é apoiado com recursos do Edital Ciclo Carnavalesco da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará - SECULT.

O que é coco de roda?

Ritmo típico da Região Nordeste, o coco de roda tem origem remota: surgiu nos engenhos de açúcar da chamada "capitania de Pernambuco". Além disso, possui influência dos batuques africanos e dos bailanos indígenas. Em Fortaleza, grupos como Raízes do Griô, Chico Chico da Matilde e Movimento Tocada Boa realizam atividades ao longo do ano.



Bloco Rala Coco