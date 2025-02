Carnaval no Recife: feito de material reciclado, Galo Gigante reúne multidão

Milhares de pessoas marcaram presença na ponte Duarte Coelho para acompanhar a subida do símbolo do Carnaval recifense

A ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, recebeu milhares de pessoas na noite desta quarta-feira, 26. O local foi cenário para a subida do Galo Gigante, símbolo do Carnaval recifense, evento agora firmado no ciclo carnavalesco da cidade.

A comoção espontânea do público foi o que possibilitou concretizar a data. Entre as crianças e idosos presentes, estava a aposentada Valdinete da Silva, 57, que explicou o motivo da mobilização: “É tradição, é amor, é pernambucano. O galo representa tudo, alegria, respeito”.