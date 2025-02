Carnaval 2025: onde curtir rock em Fortaleza de sexta, 28, a terça, 4

Quem quer fugir da folia do Carnaval pode aproveitar as diversas opções de festas e shows de rock em Fortaleza durante o período (28/02 a 04/03)

O Carnaval é uma festa para todos os gostos e estilos. A folia democrática abre espaço para ritmos musicais e gêneros que fogem do glitter e do samba no pé e dá oportunidade para aqueles que não são carnavalescos também aproveitarem o período.

Com destaque para o rock e seus derivados, Fortaleza celebra o Carnaval com diversas atrações e eventos por toda a capital cearense. Desta sexta-feira, 28, até a terça-feira, 4, saiba onde ouvir e curtir o melhor do rock na Cidade.