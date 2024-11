Após o Ferroviário, Caucaia também terá banda de forró como patrocinadora

O Forró Real, banda formada em Caucaia na década de 1990, fará parceria com o clube para a disputa da Copa Fares Lopes de 2024

Após o Ferroviário revelar parceria com a cantora Taty Girl, foi a vez do Caucaia anunciar que a banda Forró Real será a patrocinadora do clube para a disputa da Copa Fares Lopes de 2024. A Raposa anunciou a novidade por meio das suas redes sociais.



“É com muita felicidade que divulgamos o novo patrocínio do CEC. Forró Real foi formada na década de 1990 em Caucaia, Ceará. A banda foi criada por Chico Bill, que pedia de porta em porta uma oportunidade para realizar shows, uma banda familiar, essa é a melhor definição”, escreveu o clube na sua página no Instagram.