Carnaval 2025 de Florianópolis (SC): veja programação completa

Em 2025, o Carnaval de Florianópolis será celebrado entre os dias 1º de março (sábado) e 4 de março (terça-feira), com a tradicional Quarta-feira de Cinzas , no dia 5 de março.

Carnaval 2025 de Florianópolis (SC): desfiles de escolas de Samba

Engana-se quem pensa que apenas São paulo e Rio de Janeiro traz desfiles de escolas de samba em sua programação! Florianópolis conta com a Passarela do Samba Nego Quirido, palco onde as escolas se apresentam com seus enredos e fantasias.

Quando: 28 de fevereiro a 1 de março



Ingresso: a partir de R$ 22 no site da BlueTicket



Mais informações: @complexonegoquirido

