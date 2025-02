Pré-Carnaval de Fortaleza: Luxo da Aldeia anima foliões na Praça do Ferreira

As luzes no palco instalado na Praça do Ferreira chamavam atenção de quem se aproximava do local. Dando sequência a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza, o Bloco Luxo da Aldeia animou o público no Centro, nesta sexta-feira, 7.

Apesar da pouca quantidade de foliões, o clima de Pré-Carnaval se fez presente no local com uma energia festiva que contagiou até mesmo quem trabalha nas imediações, fazendo com que aproveitassem para fazer o happy hour ali mesmo, em pé, com a mochila nas costas e as latas de cerveja na mão.