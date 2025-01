Pré-Carnaval em Fortaleza: veja agenda de festas do fim de semana

Com grupos, bandas e cantores de relevância local e nacional, a festividade carnavalesca tem início nesta sexta-feira, 31, com a abertura do Pré-Carnaval promovido pela Prefeitura de Fortaleza .

Realizado na Praça do Ferreira, o evento gratuito terá apresentação do bloco Luxo da Aldeia, que promete animar o local e divertir o público a partir das 18 horas. Na sequência, o sambista Jorge Aragão desembarca na Capital com o melhor do pagode e samba brasileiro.

Abrindo as celebrações do mês de fevereiro, este sábado, 1º, tem eventos públicos e festas fechadas, como o Emoções de Verão, que traz na programação Leo Santana, Thiago Freitas, Davizão e o grupo Elas no Pagode.

Já a novidade deste ano é a descentralização dos polos do Ciclo Carnavalesco, que promove um show gratuito da cantora Solange Almeida no bairro Conjunto Ceará e show de Mart'nália na Praia de Iracema.