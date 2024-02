Solange Almeida agita foliões no Aterrinho com sucessos geracionais e hits de Carnaval

"Sol", como é chamada carinhosamente chamada pelos fãs, abriu seu show com o sucesso "Se Não Valorizar" e seguiu com outras músicas lançadas nos tempos de Aviões do Forró

Uma das maiores cantoras de forró do Brasil, Solange Almeida se apresentou na noite desta segunda-feira, 12, no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza, e agitou os foliões com músicas geracionais e hits de Carnaval.

"Sol", como é chamada carinhosamente chamada pelos fãs, abriu seu show com o sucesso "Se Não Valorizar" e seguiu com outras canções lançadas nos tempos de Aviões do Forró, como "Fiquei Sabendo" e "Tontos e Loucos".

Posteriormente, a cantora embalou hits do Carnaval 2024, passando por "Macetando", de Ivete Sangalo, até "Poc Poc", de Pedro Sampaio. Solange também cantou outras músicas carnavalescas e axés.