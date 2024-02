Deputados criticam fantasias de escola de samba paulista

"Torço para que uma escola de samba que promove esse tipo de absurdo seja rebaixada. Não há justificativa para fazerem tamanha imbecilidade contra os policiais, categoria que rala diariamente, sob condições precárias, para proteger aqueles que eles nem conhecem”, declarou Gonçalves.

Outro parlamentar da direita criticou o desfile da escola de samba. “Lamentavelmente, vivemos uma sociedade na qual a polícia é desvalorizada e humilhada diariamente. Ao invés de fazerem um desfile mostrando os agentes de segurança pública como heróis, fazem esse escárnio com esses heróis anônimos da sociedade”, afirmou o deputado Sargento Portugal (Podemos-RJ).

A Vai-Vai abriu a noite de sábado, 10, último dia de desfile das escolas de samba paulistas do Grupo Especial. A maior campeã - com 15 títulos - veio em busca do 16º campeonato, enaltecendo toda a cena do hip-hop em São Paulo e todo o seu manifesto em torno do ritmo musical.

Batizado de "Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip Hop: um manifesto paulistano", a agremiação homenageou em seu título os Racionais Mc's, com a presença de Mano Brown dentro do Sambódromo do Anhembi.

Um dos carros alegóricos que mais chamou atenção na noite trouxe uma escultura enorme da estátua de Borba Gato, incendiada, e logo abaixo a presença do militante Paulo Galo. Galo havia sido preso e condenado por incendiar a estátua do bandeirante escravocrata paulista, em Santo Amaro, zona Sul da capital paulista.