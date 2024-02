Desfile das escolas de samba 2024 RJ: onde assistir ao vivo

Tradicional em todos os carnavais, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro vão acontecer no domingo e segunda-feira de carnaval; veja onde assistir

Ao todo, conhecido como grupo especial, a elite do carnaval carioca conta com 12 escolas de samba que vão se dividir para se apresentar durante as duas noites de festividades.

Um dos momentos mais aguardados durante a chegada do Carnaval são os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Neste momento é onde a alegria e a folia se associam à rivalidade e ao desejo de vitória. Neste ano, a primeira noite de desfile acontece no domingo, 11, e encerra-se na segunda-feira, 12.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Os desfiles acontecerão no Sambódromo Marquês de Sapucaí, localizado na capital carioca. O mesmo local vai receber a apuração para decidir a grande escola campeã. A apuração vai acontecer no dia 14 de fevereiro, durante a Quarta-feira de Cinzas.

Além dos tradicionais desfiles e da apuração, as seis melhores colocadas das escolas desfilarão no desfile das campeãs, que vai acontecer no sábado subsequente aos desfiles, no dia 17 de fevereiro.

Desfile de Carnaval: CONFIRA o que faz as escolas de samba perderem pontos

Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro: onde assistir

Os desfiles são transmitidos do início ao fim pela Rede Globo, tanto em TV aberta pelo canal tradicional, como no seu streaming através do GloboPlay. O time de apresentadores conta com Milton Cunha, Alex Escobar e Karine Alves. Já os comentários ficam por conta dos músicos Pretinho da Serrinha e Leonardo Bruno.

TV Globo: TV aberta

TV aberta GloboPlay: Streaming

Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro: programação e enredos

Segundo as regras da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), cada escola de samba deve desfilar por no mínimo 65 minutos, com um limite máximo de 75 minutos. Pontos são reduzidos das escolas que excedem o tempo permitido ou que desfilam por menos de 65 minutos.